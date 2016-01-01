Интернет-магазин керамической плитки и керамогранита

Если вы задумываетесь о том, как эффективно преобразить помещение: офис, загородный дом, коттедж, квартиру, тогда керамогранитная плитка станет отличным вариантом. Керамогранит - материал по-настоящему уникальный, который пользуется особенным спросом в дизайне и строительстве. Его ценят и профессионалы строители, и дизайнеры, и архитекторы, да и просто рачительные хозяева за высокую абразивную устойчивость, долговечность, твердость и конечно же, эстетичность. Если вы не хотите ошибиться в выборе, тогда нам есть, что предложить вам!

Novoceramica - основное направление нашей деятельности - продажа керамической плитки

Керамическая плитка, керамогранит - красивый, практичный, доступный по цене материал, который прекрасно справляется с оптимальным решением в оформлении интерьера.

Широкое многообразие цветов, оттенков, конфигураций и размеров. Пастель и яркие, под час кричащие, цвета. Моноколор и замысловатые узоры. Всё это помогает нам преобразить наше пространство.

Novoceramica предлагает:

индивидуальный подход к каждому подбору плитки под каждый проект

обязателен бесплатный дизайн-проект вашего помещения. Отрисовка интерьера с выбранной вами плиткой. При необходимости предлагаем несколько вариантов, чтобы легче было определиться с тем, что нравится больше.

оперативность доставки вашего заказа. Никаких просрочек. Всё будет в соответствии с нашими договорённостями. Предусмотрен и самовывоз со склада (по вашему желанию и вашим транспортом) по генеральной доверенности, выданной работником салона Novoceramica

удобная форма оплаты на выбор: наличными, картой или безналичным способом

если вы строительная организация, дизайнер или архитектор, то мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и у нас предусмотрены определённые условия для вас.

Интернет-магазин керамической плитки "Novoceramica" - это надежность, профессионализм и свобода выбора!

Внимание! Минимальная сумма заказа составляет 10 000 рублей.